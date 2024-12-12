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В Ростовской области подрядчика оштрафовали за срыв сроков контракта

В Ростовской области по постановлению прокурора подрядчику был назначен штраф в 80 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения муниципального контракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Чертовского района установила, что в рамках реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» администрация сельского поселения заключила контракт с индивидуальным предпринимателем, имя которого не разглашается. Подрядчик должен был благоустроить участок в поселке Чертково для организации уличной библиотеки. Однако он свои обязательства в предусмотренные договором сроки не выполнил.

Сейчас работы по благоустройству завершены.

Ранне «Ъ-Ростов» сообщал о продлении сроков капитального ремонта ростовских фонтанов до 25 декабря.

Ева Китаева

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