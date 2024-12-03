Власти Ростова поддерживают повышение штрафов за проезд грузовиков через город

В поддержку предложения повысить штрафы за проезд большегрузов по городским улицам с 500 руб. до 5 тыс. руб. выступил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Автором инициативы стала вице-спикер Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко. Она сообщила https://t.me/abramchenko_channel/1035, что вскоре соответствующий законопроект рассмотрит федеральный парламент и пообещала «добиваться запрета на проезд большегрузов через город».

Алексей Логвиненко считает, что такая мера улучшит дорожную ситуацию в Ростове. Глава администрации напомнил, что в этом году в донской столице уже ограничили въезд в город грузовикам в утренние и вечерние «часы пик», а также полностью запретили транзит через центральную часть города.

Дмитрий Ковалевский