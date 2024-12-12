В горах Сочи снег расчищают девять единиц спецтехники

В четверг, 12 декабря, в горных районах Сочи пошел мокрый снег. В расчистке дорог и тротуаров задействованы девять единиц специальной техники, сообщает департамент транспорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«Все городские службы были переведены на усиленный режим работы. В расчистке дорог и тротуаров задействовано порядка девяти единиц специальной техники. В настоящее время работы по расчистке дорожного полотна продолжаются», – рассказали в дептрансе.

Водителей призвали воздержаться от поездки на личном транспорте без зимних шин. Непогода на курорте продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах курорта действует штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Со второй половины дня 13 декабря прогнозируют понижение температуры. Ветер усилится до 15–20 м/с. Также сохраняется предупреждение по возможному сходу лавин в горах. На побережье ожидаются дожди, грозы, в море могут формироваться смерчи.

Вячеслав Рыжков