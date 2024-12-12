Бастрыкин потребовал доклад из-за нерасселенных домов в Югре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации обращений жителей Белого Яра, Барсово и Солнечного (Ханты-Мансийского автономный округ, ХМАО – Югра) о нарушении их жилищных прав. В социальных сетях опубликовано видеообращение местных жителей, в котором они жалуются на разрушенные фасады и несущие конструкции более 40 многоквартирных домов, неисправную канализацию и плесень, нарушение температурного режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Несмотря на признание зданий аварийными в 2019 году, владельцы квартир до сих пор не были переселены в другое жилье. Ранее они обращались в различные инстанции, но это не помогло. Александр Бастрыкин ранее поставил под контроль центральный аппарат ведомства ситуацию в Барсово.

В Следственном управлении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится проверка в отношении работников администрации Белого Яра. Расследуются два уголовных дела о непринятии мер к расселению аварийных домов в Барсово и Солнечном. Доклад о ходе расследования поручено подготовить региональному руководителю СУ СК Михаилу Мокшину.

Ранее Александр Бастрыкин обратил внимание на нерасселение аварийного дома в Тюмени. Строение было признано аварийным в январе текущего года, однако расселение жильцов дома намечено на конце 2025 года, в доме имеются протечки систем водоотведения, водоснабжения и канализации, неисправна электропроводка, разрушается кирпичная кладка фасада.

Анна Капустина