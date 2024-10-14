Бастрыкин вновь обратил внимание на нерасселение аварийного дома в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Тюмени, сообщили в информационном центре следственного ведомства. Внимание к проблеме привлекли публикации средств массовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В здании 1960 года постройки имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения, водоснабжения и канализации, неисправна электропроводка, разрушается кирпичная кладка фасада»,— говорится в сообщении.

Строение было признано аварийным в январе текущего года, однако расселение жильцов дома намечено на конце 2025 года. На компенсационные выплаты, предложенные собственникам квартир, не удастся приобрести равноценное жилье. Доклад о расследовании должен предоставить руководитель регионального СУ СКР Александр Кубляков.

В августе этого года Александр Бастрыкин поручал завершить расследование в кратчайшие сроки и предоставить об этом доклад. Ранее, в мае этого года, дело было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил расследовать нерасселение дома по ул. Пражской, жильцам которого не выдали квартиры для расселения, а также проверить расселение дома по ул. Интернациональной, где наблюдается проблемы с канализацией, разрушается кирпичная кладка.

Анна Капустина