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Сочи стал одним из лидеров по спросу на деловой туризм

Российский рынок делового туризма демонстрирует устойчивый рост. По данным Комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по MICE-туризму и конгрессно-выставочной деятельности, количество корпоративных мероприятий увеличилось на 19% по сравнению со вторым кварталом 2023 года и на треть относительно первого квартала 2023 года. Среди лидеров по востребованности деловых поездок Сочи.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Деловой туризм первым полностью восстановился после пандемии и падения рынка, связанного с началом СВО в 2022 году. Количество внутренних командировок увеличилось на 18%, а объем бронирования в гостиницах — на 5–7%»,— сообщила соруководитель комитета Наталья Евневич.

Основными заказчиками деловых поездок выступают промышленные и фармацевтические компании, IT-сектор, банки и госструктуры. Наиболее востребованными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Казань.

По прогнозам экспертов, совокупный объем рынка бизнес-путешествий в 2024 году составит 1 трлн руб.

Вячеслав Рыжков

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