В Тюмени на разметку термопластиком потратят 51,7 млн руб.

Администрация Тюмени ищет подрядчика для нанесения дорожной разметки термопластиком, следует из лота на портале Госзакупок. Победитель был определен, он готов выполнить работы за 51,7 млн руб. Изначальная стоимость составляла 56,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поставщик услуги должен будет сделать разметку проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, ее толщина должна составлять 0,4 м, разметка выполняется сплошным белым цветом. Разметку нанесут на площади 23,1 тыс. кв. м. Подрядчик должен выполнить работы в период с 10 мая 2025 года по 1 ноября 2025 года.

Ранее прокуратура обязала мэрию Тюмени построить тротуары на ул. Зодчих у «Воронинских горок». В прокуратуре установили, что отсутствие тротуаров нарушает права граждан, которым приходится идти по проезжей части.

Анна Капустина