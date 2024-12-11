Прокуратура обязала мэрию Тюмени построить тротуары у «Воронинских горок»

Прокуратура Тюмени обязала городскую администрацию построить тротуары на ул. Зодчих, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прокуратуру обратился местный житель, проживающий на ул. Зодчих, с заявлением о том, что на улице отсутствуют тротуары. По улице проходит дорога к комплексу «Воронинские горки», из-за чего там интенсивное движение машин и пешеходов. В прокуратуре установили, что отсутствие тротуаров нарушает права граждан, которым приходится идти по проезжей части.

Прокурор города обратился в суд с иском к администрации. Центральный районный суд требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует исполнение решения после вступления его в силу.

Анна Капустина