Из Ростовской области 25 призывников направили на службу в Президентский полк

В четверг, 12 декабря, 25 призывников из Ростовской области были направлены со сборного пункта в Батайске на срочную службу в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Для отбора в Президентский полк молодые люди прошли профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см. Обладатели татуировок, сережек и пирсинга к отбору допущены не были.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, Ростовская область направляет призывников для прохождения службы в Президентский полк с 2005 года, за это время службу прошли более 500 донских срочников.

Служить в Президентском полку комендатуры Московского Кремля будут юноши из Ростова, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Кагальницкого, Красносулинского, Миллеровского, Сальского и Тацинского районов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об увеличении до 1 млн руб. региональных единовременных выплат военнослужащим, проходящим службу по призыву или по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ на год и более.

Ева Китаева