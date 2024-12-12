В Сочи полиция проводит проверку после конфликта в магазине

Полиция Сочи начала проверку после публикации в интернете видео, запечатлевшего конфликт между продавцом и покупателем в магазине. Правоохранительные органы дадут правовую оценку действий обеих сторон, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Любимый Сочи Фото: Telegram-канал Любимый Сочи

По словам очевидцев, инцидент начался с того, что дети покупательницы вели себя неподобающим образом: перебирали товары, трясли витрину и мешали другим посетителям. Продавец неоднократно вежливо просил стоящую в очереди мать взять детей под контроль, однако вместо этого покупательница смахнула находившиеся на витрине рекламные щиты и товары, а затем начала снимать происходящее на телефон. За кадром покупательница схватила продавца за волосы, уточняют очевидцы события в соцсетях.

С другой стороны, знакомые покупательницы утверждают, что сочинка, воспитывающая нескольких детей и владеющая местным кафе, не провоцировала инцидент. Они заявляют, что продавец сама отказалась обслуживать клиента и проявила агрессию, мотивированную личными предпочтениями.

«Ъ-Сочи» писал, что две недели назад на одной из автомоек курорта произошла массовая драка. Зачинщика происшествия задержали в Москве.

Мария Удовик