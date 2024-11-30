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Зачинщик массовой драки в Сочи задержан в Москве

Одного из зачинщиков массовой драки на автомойке в Сочи сотрудники сочинского уголовного розыска задержали в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел 13 ноября около 14:30 на автомойке по улице Чебрикова. Между большим количеством мужчин возник конфликт, переросший в потасовку. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска Сочи установили местонахождение одного из участников конфликта. Им оказался 41-летний уроженец Армении. Правоохранители задержали его в Москве и на самолете доставляют в Сочи.

Андрей Николаев

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