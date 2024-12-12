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В Крыму установили личности всех девочек, избивших сверстницу на пляже

Следователи установили личности всех участниц драки на пляже в Щелкино. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Главным следственным управлением СКР по республике продолжается установление обстоятельств избиения школьницы на пляже в Щелкино. Следователи опросили потерпевшую, трех ее знакомых, которые били школьницу, родителей подростков и свидетелей.

29 ноября этого года после окончания уроков на городском пляже в Щелкино произошел конфликт из-за юноши. В ходе ссоры три девочки 13 лет избили 15-летнюю школьницу. После этого они принудили ее извиниться и записали это на видео, разместив публикацию в соцсетях.

Одна из участниц драки состоит на учете в органах профилактики. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненных травм пострадавшей.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьницы в Крыму. В рамках дела изучат иные видеозаписи, опубликованные в соцсетях после огласки инцидента. Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики будет дана правовая оценка.

Алина Зорина

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