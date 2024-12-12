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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьницы в Крыму

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьницы в Крыму. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

По информации из соцмедиа, в крымском Щелкино несколько подростков, находясь на территории пляжа, избили сверстницу. После этого они принудили ее извиниться и записали это на видео, разместив публикацию в соцсетях.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту организована проверка. Доклад о ходе проверки и результатах расследования доложат главе СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина

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