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С начала года в Сочи изъяли около 250 тысяч капсул из незаконного оборота

С начала года специалисты Сочи проверили более 45 аптечных пунктов, к административной ответственности привлекли более 25 юридических и должностных лиц. Из незаконного оборота изъяли около 250 тыс. капсул сильнодействующих лекарств на общую сумму более 118 млн руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с городской прокуратурой приостановили деятельность двух аптек в Сочи, где незаконно продавали сильнодействующие препараты, угрожающие здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

В ходе проверки одной из аптек на улице Воровского специалисты изъяли 120 капсул прегабалина и 210 капсул трамадола. Правоохранительным органам пришлось вскрывать двери с помощью МЧС, так как фармацевт отказался впускать оперативников. В другой аптеке, расположенной в поселке Кудепста, рецептурные препараты прятали под обшивкой стен в туалете. Полицейским удалось изъять более 5 тыс. капсул.

По итогам расследования и на основании собранных доказательств суд постановил приостановить деятельность данных аптек.

С начала 2024 года эксперты провели около 120 инспекций, направленных на противодействие незаконной торговле и обеспечение общественного порядка. С января специалисты оформили свыше 5 тыс. административных документов. В ходе этих проверок изъяли более 1,4 тыс. единиц продукции с содержанием никотина, свыше 1 тыс. товаров с поддельными брендами и более 30 тонн контрафактного алкоголя.

«Ъ-Сочи» писал, что в одной из местных аптек сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли почти 1 тыс. капсул рецептурных лекарств. Незаконную торговлю пресекли в центральном районе курорта.

Мария Удовик

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