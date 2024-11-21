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В сочинской аптеке изъяли тысячу капсул рецептурных лекарств

В одной из сочинских аптек сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли почти 1 тыс. капсул рецептурных лекарств. Нелегальную торговлю пресекли в центральном районе курорта, сообщает пресс-служба сочинского УВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оперативники задокументировали факт реализации прегабалина и трамадола без назначения врача. Из оборота изъяли 990 капсул.

В отношении юрлица и гендиректора аптеки составили протоколы об административном правонарушении. Фигурантам грозит штраф и приостановление деятельности на три месяца.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция курорта совместно с ФСБ усилила борьбу с наркопреступностью. На 13% увеличилось число выявленных наркопреступлений, на 11% — фактов сбыта. С начала 2024 года в Сочи изъяли около 30 кг наркотиков, что на четверть больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Вячеслав Рыжков

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