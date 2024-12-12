В Вахитовском районе жители трех домов на ул. Дачная остались без воды из-за аварийных работ. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Казанском «Водоканале».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за аварийных работ жители трех домов Вахитовского района остались без воды

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Из-за аварийных работ жители трех домов Вахитовского района остались без воды

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Водоснабжение отключили в домах №5,7,9 на ул. Дачная. «Водоканал» проводит аварийные работы на участке трубопровода рядом с домами № 5,7. Ожидается, что водоснабжение подключат сегодня вечером.

Ранее 5 декабря прекратили водоснабжение в домах на 6 улицах Советского района Казани.

Диана Соловьёва