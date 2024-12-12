Сочинскую школу закрыли на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

В Сочи школу закрыли на карантин из-за заболевания детей ОРВИ и пневмонией. Ограничения ввели в школе №26 в Адлерском районе, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что заболели 11 учеников в разных классах. Учебный процесс приостановили по предписанию Роспотребнадзора. Планируется, что карантин продлится с 12 по 21 декабря.

Ранее похожая ситуация наблюдалась в школе №53 Адлерского района. В конце октября 2024 года здесь приостановили занятия из-за выявления 19 случаев подозрения на пневмонию у учеников. Карантин длился с 26 октября до 4 ноября.

Вячеслав Рыжков