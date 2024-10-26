В Адлерском районе Сочи школу закрыли на карантин из-за пневмонии

В средней общеобразовательной школе №53 Адлерского района Сочи приостановили занятия из-за выявления 19 случаев подозрения на пневмонию у учеников. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ученики ушли на каникулы с 26 октября до 4 ноября. По сообщениям родителей школьников, их дети уже побывали на незапланированных каникулах с 15 октября, и теперь должны были учиться по отдельному графику. Однако после того, как учащиеся пришли в образовательное учреждение на один день, Роспотребнадзор приостановил обучение.

Как отметили в мэрии, на основании постановления комиссии СПЭК было принято решение о приостановке образовательного процесса. Дистанционное обучение вводить не планируется.

При этом другие сочинские школы работают в штатном режиме, каникулы там начались по плану.

Андрей Пугачев