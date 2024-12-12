Минфин и ЦБ готовят гарантии новым иностранным инвесторам

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство вместе с Центробанком подготовило проект указа президента о гарантиях инвестиций нерезидентов на российском финансовом рынке. По его мнению, возвращение иностранных инвесторов, в том числе и из недружественных стран, не является фантастикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Разработан проект указа президента, в котором мы планируем обеспечить такого рода гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от того, откуда они пришли»,— сказал господин Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Трансляция велась на сайте Госдумы.

По мнению замминистра, иностранные инвесторы придут, когда будут уверены, что смогут безопасно вывести деньги. Господин Моисеев считает, что в этом будут участвовать и инвесторы из недружественных стран через цепочки посредников. «Абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так оно и будет. Я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока»,— добавил замглавы Минфина.

По итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло больше чем на 2%, почти до 30,5 тыс. Активы на этих счетах уменьшились на 9,6%, или почти 189 млрд руб., до 1,77 трлн руб. Это первое падение активов на счетах нерезидентов у российских брокеров больше чем за два года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отточно такие же санкции».