Суд в Челябинске продлил срок конкурсного производства ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства, открытого в отношении должника АО «Производственное объединение „Монтажник“», до 12 мая 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Полномочия конкурсного управляющего Елены Соломки действительны до даты завершения производства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления Анны Дубровской, дочери бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, о замене конкурсного управляющего в деле о банкротстве АО «Производственное объединение “Монтажник”» Елены Соломки. Истец заявил, что она не принимала должных мер для взыскания дебиторской задолженности, и просил отстранить ее от исполнения обязанностей.

Суд признал ПО «Монтажник» банкротом в июне 2021 года, открыв в отношении него конкурсное производство. Реестр кредиторов включает 224 юридических и физических лица с требованиями на сумму более 2 млрд руб. В рамках дела о банкротстве была доказана аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с компанией, которой он предоставлял заемные средства. Кроме того, в 2018 году предприятием владел его сын Александр Дубровский.

Виталина Ярховска