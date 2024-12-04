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Суд отказал кредитору ПО «Монтажник» в смене конкурсного управляющего

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении заявления Анны Дубровской, дочери бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, о замене конкурсного управляющего в деле о банкротстве АО «Производственное объединение “Монтажник”» Елены Соломки. Истец заявил, что она не принимала должных мер для взыскания дебиторской задолженности, и просил отстранить ее от исполнения обязанностей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление об отстранении конкурсного управляющего было подано кредитором Анной Дубровской 16 февраля 2023 года. Согласно документам суда, истец заявлял, что Елена Соломка не проводила проверку, инвентаризацию и взыскание дебиторской задолженности ООО «Запсибнефтехим», «ЕврохимУКК», ХК «Конгресс-холл», ООО «Цемикс» и АО «Прокатмонтаж», а также не вносила данные о них в отчеты.

По мнению заявителя, конкурсный управляющий не предпринимала меры по сохранности имущества «Монтажника» на территориях и промышленных площадок шести заводов и предприятий. Кроме того, Елена Соломка не взыскала дебиторскую задолженность с ООО «Актион-пресс» в пределах сроков исковой давности, считает истец. В ходе рассмотрения жалобы суд не согласился с доводами Анны Дубровской и посчитал, что ее доводы не доказывают плохое исполнение конкурсным управляющим своих обязанностей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд Челябинской области признал ПО «Монтажник» банкротом в июне 2021 года, открыв в отношении него конкурсное производство. Реестр кредиторов включает 224 юридических и физических лица с требованиями на сумму более 2 млрд руб. В рамках дела о банкротстве была доказана аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с ПО «Монтажник», которому он предоставлял заемные средства. Кроме того, в 2018 году предприятием владел его сын Александр Дубровский.

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