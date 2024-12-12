Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сутки в Ярославле сбили двух пешеходов

В Ярославле за прошедшие сутки в авариях пострадали два пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 11 декабря на улице Ухтомского 45-летний водитель Renault сбил 19-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Вторая авария произошла на улице Красноборской. Там, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 16-летнюю девочку. Ребенка тоже госпитализировали.

Полиция по обоим ДТП проводит проверки, сотрудники установят все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...