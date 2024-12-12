За сутки в Ярославле сбили двух пешеходов

В Ярославле за прошедшие сутки в авариях пострадали два пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 11 декабря на улице Ухтомского 45-летний водитель Renault сбил 19-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Вторая авария произошла на улице Красноборской. Там, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 16-летнюю девочку. Ребенка тоже госпитализировали.

Полиция по обоим ДТП проводит проверки, сотрудники установят все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова