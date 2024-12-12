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Мерзлякова: детей мигрантов необходимо готовить к поступлению в школу

Детей мигрантов, которые идут в школу «не зная ни одного слова по-русски», необходимо готовить к поступлению в школу, чтобы они могли получить российское образование и адаптироваться в учебном коллективе, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области

«Когда ребенок приходит в школу и совершенно не может войти в колею вместе со всеми школьниками, он себя чувствует унизительно, на него тратится больше времени. Я сторонник того, что нужно дополнительное образование, прежде чем пойти в нормальную, обычную школу», — сказала омбудсмен.

Как ранее сообщал «Ъ», депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка.

Мария Шараева

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