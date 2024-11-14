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Число самозанятых выросло в Сочи почти на 14 тысяч человек

Число самозанятых в Сочи в 2024 году увеличилось почти на 14 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса в Сочи озвучили данные, подтверждающие устойчивый рост числа предпринимателей и самозанятых. Сейчас в городе зарегистрировано более 38,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 70,1 тыс. самозанятых. Основные направления их деятельности сосредоточены в сфере торговли, услуг и туризма.

С начала 2024 года в Сочи появилось дополнительно 1,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Количество самозанятых выросло на 13,8 тыс. человек.

Для поддержки предпринимателей из городского бюджета в 2024 году выделили 12,8 млн руб. На 2025 год специалисты также запланировали дополнительное финансирование.

Мария Удовик

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