Бывший зэк получил пожизненное за двойное убийство в Удмуртии на почве ревности

47-летнего жителя Глазова, ранее отсидевшего за «преступления против жизни человека», приговорили к пожизненному сроку по делу о двойном убийстве на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Освободившись из колонии, подсудимый стал подозревать, что его сожительница поддерживает близкие отношения с его другом. Обвиняемый незаконно проник внутрь дома знакомого, где обнаружил его и сожительницу спящими на диване. «В порыве ревности» он зарезал обоих, после чего начал надругался над телами умерших.

«Мужчине ампутировал половой орган, женщине — левую молочную железу, извлек сердце»,— указано в сообщении. После этого подсудимый зарезал щенка, похитил имущества и банковскую карту знакомого и попытался поджечь дом. Это произошло в июне 2023 года в одном из СНТ в Глазове.

Его осудили по ряду статей, в том числе двойное убийство, надругательство над телами умерших и жестокое обращение с животными (ст. 105, ст. 244, ст. 245 УК РФ). Подсудимый «фактически признал» свою вину, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.