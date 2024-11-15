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В Свердловской области нашли 50 тонн фальсифицированного масла из воды

В магазинах Свердловской области уральский межрегиональный Роспотребнадзор выявил 50 тонн фальсифицированного сливочного масла, в которое добавляли воду для увеличения объема, сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При анализе сведений в системе «Меркурий» 13 ноября специалисты обнаружили на территории региона фасовку масла из сырья неустановленного происхождения, не прошедшего процедуру подтверждения качества и безопасности: фасовщику масла в Екатеринбурге ИП Мухамадеев М.Ф. поступило «Масло сливочное Традиционное высшего сорта с массовой долей жира 82,5 %» от ООО «Молоко Поволжья» из Арска (Татарстан), в отношении которого нарушена прослеживаемость.

По данным «Меркурия», производителем масла является ООО «Млеко» из Зеленодольска в Татарстане, которое при производстве продукции использовало воду, увеличив объем сливочного масла вдвое. Для изготовления продукта компания использовала сливочную массу от ООО «Молочная индустрия» из Подольска (Московская область), а подмосковное предприятие закупило сырье, но уже разбавленное жирами растительного происхождения ИП Безруковым А.А. из Домодедово. «Такая цепочка привела к тому, что информация о характеристиках масла оказалась абсолютно не достоверной, вводящей потребителя в заблуждение, а подмена молочных жиров растительными указывает на мошеннические действия со стороны производителя»,— сказано в сообщении.

Таким образом, фасовщик из Екатеринбурга отправил масло в розничные магазины Свердловской области через таких поставщиков, как ООО «ПК Маслодел», ИП Куваеву Е.В. и ИП Афанасьева А.В. Россельхознадзор направил в адрес ИП Мухамадеева М.Ф. предостережение о недопустимости нарушений и прекратил действие деклараций о соответствии на сливочное масло, уполномоченное лицо предпринимателя аннулировано во ФГИС «Ветис». В отношении лиц остальных предприятий, осуществляющих оформление ветеринарных документов на фальсифицированную продукцию, приняты ограничительные меры. Для блокировки продукции ведомство направило сведения в систему маркировки и прослеживаемости продукции «Честный знак» — все производственные сертификаты были аннулированы.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге в гипермаркете «Маяк» нашли сливочное масло с признаками фальсификации. Инспекторы установили, что ИП Мухамадеев М.Ф. произвел 316,8 кг продукции, качество и безопасность которой не могут подтвердить.

Ирина Пичурина

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