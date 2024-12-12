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Власти ХМАО будут выплачивать семьям погибших участников СВО по 3 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) распространили право на получение меры поддержки в размере 3 млн руб. на членов семей погибших участников специальной военной операции (СВО) на ХМАО и другие регионы «тюменской матрешки», рассказал в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было принято на заседании правительства Югры 11 декабря. Выплаты смогут получить семьи военных, проживающие в Югре и зарегистрированные по месту жительства в Тюменской области или Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Напомним, в октябре в ХМАО увеличили региональную единовременную выплату контрактникам на 900 тыс. руб. Теперь заключившему контракт выплатят 2,7 млн руб. — это самая высокая выплата среди субъектов РФ.

Ирина Пичурина

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