В ХМАО единовременную выплату контрактникам увеличили до 2,7 млн рублей

В ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) увеличили региональную единовременную выплату контрактникам на 900 тыс. руб. Теперь заключившему контракт выплатят 2,7 млн руб. Это самая высокая выплата среди субъектов РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Из данной суммы 2,2 млн руб составляет региональная выплата, 400 тыс. — федеральная, 150 тыс. руб. — муниципальная. «Денежное довольствие военнослужащих, заключивших контракт через военкоматы Югры, за 12 месяцев службы составит от 5,2 млн руб»,— подчеркнули в правительстве.

Напомним, ранее в Свердловской области контрактникам увеличили единовременную выплату до 1,5 млн руб. Правительство области распространило региональные единовременные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) на срочников из других регионов РФ, заключивших контракты с Минобороны в воинских частях Среднего Урала.

Виталий Красиков