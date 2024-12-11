В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Действие предупреждения о возможном ударе с воздуха продлилось около одного часа. Воздушная тревога была объявлена в 20:53 по мск.

Жителей региона просили отойти от окон и проследовать в безопасное помещение. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. По предварительным данным, сбито два БПЛА. Также сбиты еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. О пострадавших гражданских объектах в городе информации нет.

Алина Зорина