В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Действие предупреждения о возможном ударе с воздуха продлилось около одного часа. Воздушная тревога была объявлена в 20:53 по мск.
Жителей региона просили отойти от окон и проследовать в безопасное помещение. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. По предварительным данным, сбито два БПЛА. Также сбиты еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. О пострадавших гражданских объектах в городе информации нет.