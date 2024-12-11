Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Действие предупреждения о возможном ударе с воздуха продлилось около одного часа. Воздушная тревога была объявлена в 20:53 по мск.

Жителей региона просили отойти от окон и проследовать в безопасное помещение. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. По предварительным данным, сбито два БПЛА. Также сбиты еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. О пострадавших гражданских объектах в городе информации нет.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...