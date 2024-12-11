Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 21:22

В Севастополе работают средства ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе в регионе средств противовоздушной обороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах»,— подчеркнул глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Граждан предупреждают о необходимости избегать открытых пространств. Основную опасность представляют осколки.

Сейчас военные работают над уничтожением воздушных целей. По предварительным данным, сбито два БПЛА. Также сбиты еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.

«По информации спасательной службы Севастополя, к этому часу никакие гражданские объекты в городе не пострадали»,— подчеркнул господин Развожаев.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...