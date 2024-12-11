В Севастополе работают средства ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе в регионе средств противовоздушной обороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах»,— подчеркнул глава Севастополя в своем Telegram-канале.
Граждан предупреждают о необходимости избегать открытых пространств. Основную опасность представляют осколки.
Сейчас военные работают над уничтожением воздушных целей. По предварительным данным, сбито два БПЛА. Также сбиты еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.
«По информации спасательной службы Севастополя, к этому часу никакие гражданские объекты в городе не пострадали»,— подчеркнул господин Развожаев.