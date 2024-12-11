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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Жителей региона просят отойти от окон и проследовать в безопасное помещение. Тем, кто находится на улице, рекомендуют найти укрытие.

В 20:49 над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа на высоте почти в 2 км. Продолжается контроль обстановки.

«Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах»,— подчеркнул господин Развожаев.

Алина Зорина

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