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В Таганроге после атаки ракет возобновлена подача тепла в многоквартирные дома

В Таганроге теплотрасса, поврежденная после атаки ракет со стороны Украины, восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в здании котельной повреждено остекление, сейчас ведется замена окон. Также ремонтные работы организованы в самой котельной, пострадавшей после ракетной атаки.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, минувшей ночью Таганрог подвергся атаке со стороны Украины. В результате была повреждена котельная на ул. Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.

Повреждения получило и промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей.

Ева Китаева

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