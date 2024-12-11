В Таганроге после атаки ракет возобновлена подача тепла в многоквартирные дома
В Таганроге теплотрасса, поврежденная после атаки ракет со стороны Украины, восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, в здании котельной повреждено остекление, сейчас ведется замена окон. Также ремонтные работы организованы в самой котельной, пострадавшей после ракетной атаки.
Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, минувшей ночью Таганрог подвергся атаке со стороны Украины. В результате была повреждена котельная на ул. Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.
Повреждения получило и промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей.