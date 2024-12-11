Монеточку (внесена в реестр иноагентов) номинировали на Нобелевскую премию мира

Уральскую певицу Елизавету Гырдымову (Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов) выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025, сообщил журналист и телеведущий Владимир Раевский на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Монеточка (внесена в реестр иноагентов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Певица Монеточка (внесена в реестр иноагентов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его данным, заявку подал профессор Столичного университета Осло Арнфинн Вонен и его коллеги по вузу. «Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности»,— сказал он.

Кроме того, на Нобелевскую премию мира выдвинули рэпера Noize MC (Иван Алексеев; внесен в реестр иностранных агентов). Владимир Раевский отметил, что в Норвегии ценят деятельность музыкантов.

Ранее уральскую певицу объявили в уголовный розыск. По какой статье, в МВД не уточнили. В сентябре в отношении певицы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Напомним, в 2021 году главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом) получил Нобелевскую премию мира. Его наградили «за смелую борьбу за свободу слова».

Ксения Тарских