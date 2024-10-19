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Монеточку (внесена в реестр иноагентов) объявили в розыск по уголовной статье

В базе МВД России появилась информация о том, что уральская певица Елизавета Гырдымова (Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов) объявлена в розыск. В карточке говорится, что она разыскивается «по статье УК», но по какой именно, не уточняется.

Елизавета Гырдымова (Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов)

Елизавета Гырдымова (Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Елизавета Гырдымова (Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В сентябре в отношении певицы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Она обвиняется в распространении информации в соцсетях без маркировки. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, Минюст внес Монеточку в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. В ведомстве указывали, что певица получала поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против специальной военной операции (СВО) России на Украине. В июне Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. испольнительцу за отсутствие маркировки иностранного агента.

В настоящее время Монеточка (внесена в реестр иноагентов) проживает за пределами России.

Анастасия Таначева

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