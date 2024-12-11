Комитет Госдумы по спорту не одобрил законопроект об отмене Fan ID

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить законопроект, упраздняющий систему идентификации зрителей (Fan ID). В тексте заключения, находящегося в распоряжении «РИА Новости», говорится, что авторы законопроекта не привели данные, свидетельствующие о неэффективности карт болельщика.

В заключении к проекту отмечается, что против отмены Fan ID также выступил кабинет министров. Комитет отметил, что в пояснительной записке к законопроекту нет аргументированных причин для отмены системы, основанной на анализе ее применения.

Закон о введении Fan ID утвердили в декабре 2021 года, с 1 июня 2022 года он вступил в силу, а с декабря того же года наличие карты болельщика стало обязательным для доступа на матчи Российской премьер-лиги, а также финала Кубка России по футболу. Футбольные болельщики выступали против введения Fan ID, так как для этого требовалось предоставлять персональные данные и начали бойкотировать матчи. В начале 2024 года было зарегистрировано более 1,5 млн Fan ID, однако введение карты болельщика привело к падению посещаемости крупных матчей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Футбольным болельщикам конкуренция не помогает».