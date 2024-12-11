В Екатеринбурге доход от турналога в 2025 году должен составить 84 млн руб.

Доходы от туристического налога в 2025 году ожидаются в размере 84 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Налог составит в первый год действия в 2025 году 1% от затрат на средства размещения, но не менее 100 руб., операторами налога будут отели, гостиницы и хостелы. «Это небольшая сумма (100 рублей), но тем не менее она дает муниципалитетам возможность воплощать в жизнь множество планов по продвижению территории, улучшению инфраструктуры и многое другое», – сказал мэр города Алексей Орлов во время совещания о введении налога.

Средства от налога будут использовать в рамках муниципальной программы по развитию туризма. По словам господина Орлова, решать вопрос о расходовании будут с учетом мнения отраслевого сообщества и депутатов.

Напомним, городская дума Екатеринбурга в конце ноября одобрила введение туристического налога в муниципалитете. При этом вице-мэр Андрей Корюков сообщил, что сейчас в реестре зарегистрированы лишь 132 средства размещения, хотя всего в городе их более 2 тыс.

Подробнее о введении туристического налога в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал» «Для кого-то это неудобство, а для кого-то — вопрос выживания»

Анна Капустина