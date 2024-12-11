Полпред Жога открыл фотовыставку «Аллея Героев» в уральском филиале РАНХиГС

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл фотовыставку «Аллея Героев» в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС). Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред в УрФО Артем Жога (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Полпред в УрФО Артем Жога (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Герои России - это тот пример, на который нужно равняться. В течение следующего года уральцы, удостоенные этого звания, будут делиться своим жизненным опытом со студентами Академии»,— сказал полпред. На данный момент в экспозиции более 40 портретов Героев России из регионов УрФО. Среди них — портрет Артема Жоги.

Кроме того, выставку посетили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Тюмени Максим Афанасьев.

Напомним, ранее Артем Жога анонсировал второй форум «Патриоты Урала». Он должен пройти в феврале 2025 года в Чебаркуле (Челябинская область).

Виталий Красиков