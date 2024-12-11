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В Адлере будут судить жениха за нападение на невесту

Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Он напал на свою невесту накануне свадьбы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта нанес своей невесте несколько ударов в область лица накануне свадьбы. В результате нападения у пострадавшей диагностирован перелом челюсти.

Обвинительный акт утвержден прокуратурой. Фигуранту дела грозит наказание до трех лет лишения свободы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека). Дело направлено в суд.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ищут водителя, который сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе Сочи на улице Пластунской.

Вячеслав Рыжков

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