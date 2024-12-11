В Ростове продлили ремонт водовода на проспекте Нагибина

В связи со сложностью проведения ремонта на водоводе большого диаметра на пр. М. Нагибина аварийно-восстановительные работы продлены до вечера 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Администрация Ворошиловского района Ростова организовала подвоз воды сегодня, с 15:00 до 17:00. Место расположения автоцистерны — пр. Ленина, 103.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, более десяти улиц в центре города остались без электроснабжения из-за аварии в сети 6 кВ, произошедшем 11 декабря в 13:31.

Ева Китаева