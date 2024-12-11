Больше десяти улиц в центре Ростова остались без света

В Ростове более десяти улиц в центре города остались без электроснабжения из-за аварии в сети 6 кВ, произошедшем 11 декабря в 13:31. Об этом сообщили в «ДонЭнерго».

Частично отключены потребители по пер. Кольцовский, ул. Социалистическая, ул. Петровская, пер. Университетский, ул. Береговая, ул. Седова, ул. Нижнебульварная, ул. Набережная, просп. Ворошиловский, ул. Ульяновская, ул. Обороны, ул. Станиславского, ул. Тургеневская, ул. Шаумяна, ул. Большая Садовая, ул. Темерницкая и пер. Семашко.

Восстановить электроснабжение планируется в течение нескольких часов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о порыве на водопроводных сетях на ул. Днепропетровская. В связи с этим холодная вода временно отключена в районе, ограниченном ул. Туполева, ул. Днепропетровской и СНТ «Жемчужина».

Ева Китаева