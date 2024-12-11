Суд прекратил дело против топ-менеджера «Балтики» Рогачевского

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело против вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского, сообщила пресс-служба суда. Уголовное расследование против него было связано с передачей прав на российские бренды «Балтики» зарубежным структурам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Рогачевский

Фото: Илья Выдревич / ТАСС Антон Рогачевский

Фото: Илья Выдревич / ТАСС

В отношении Антона Рогачевского было возбуждено дело по ч. 5 ст. 33 и ч.1 ст. 201 УК (пособничество в злоупотреблении полномочиями). С ноября 2023 года он содержался в СИЗО вместе с президентом компании Денисом Шерстенниковым. В середине января 2024-го Антона Рогачевского перевели под домашний арест. В конце ноября суд прекратил дело в отношении Дениса Шерстенникова.

По версии следствия, зарубежные структуры, связанные с Carlsberg, получили права на аренду российских брендов сроком на 40 лет якобы при содействии фигурантов дела. Таким образом, Антон Рогачевский и Денис Шерстенников нанесли компании и государству ущерб в лице временного управляющего, утверждало следствие.

Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Антона Рогачевского подавала его защита. Стороны не возражали, отмечается в сообщении пресс-службы. Суд также назначил Антону Рогачевскому судебный штраф в размере 75 тыс. руб.

Судебный штраф — денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случае, если фигурант дела возместил причиненный преступлением ущерб. Такой штраф не является уголовным наказанием и не влечет за собой наличие судимости.

Carlsberg в октябре 2023 года обвинила российские власти в краже бизнеса и заявила, что разрывает лицензионные соглашения с «Балтикой». Без лицензионного соглашения «Балтика» не могла использовать международные бренды, включая Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. За права на эти товарные знаки «Балтика» боролась в суде. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил Роспатенту прекращать действие прав на бренды в качестве обеспечительной меры.