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В ресторанах Сочи и Красной Поляны вырос средний чек

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» зафиксировал рост среднего чека в ресторанах и барах Краснодарского края до 1930 рублей в октябре-ноябре 2023 года, что на 12% выше показателей прошлого года. По мнению экспертов, более активный рост трат в заведениях общепита происходит в Краснодаре, Сочи, в Анапе и на Красной Поляне, а также в других местах притяжения туристов, пишет Business FM Краснодар.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам основателя ресторанного холдинга Co-Co Team Александра Павлова, закупочные цены на продукты увеличились на 15-20%. «В данный момент мы сдерживаем цены для того, чтобы не шокировать и не пугать потребителя. Алкогольные компании ежемесячно уведомляют о повышении стоимости на 7-15%», — отметил ресторатор.

Директор проекта La Villa Армен Степанян сообщил, что посетители стали заказывать меньше блюд за один визит из-за роста цен. «Если раньше гость мог выбрать закуску, салат и горячее, сейчас он, скорее всего, выберет два», — пояснил Степанян.

Директор ресторана грузинской кухни Виталий Черников отметил удорожание овощей, сыра и молочной продукции, при этом цены на бакалею остались прежними. По его словам, средний чек с начала года вырос на 10-15%.

Руководитель «Чек Индекса» Леонид Симаков подчеркнул, что наибольший рост трат наблюдается в туристических центрах региона — Краснодаре, Сочи, Анапе и Красной Поляне. Он также обратил внимание на тот факт, что посетители активнее тратят в сегменте ресторанов и баров, что подтверждает и более высокий средний чек расходов.

Вячеслав Рыжков

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