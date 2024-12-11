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ЖК Mantera Seaview residence сохранил второе место в топе новостроек Кубани

ЖК Mantera Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» в декабрьском топе новостроек Краснодарского края сохранил второе место. Оценка проекта осталась прежней — 60,45 балла, говорится в публикации Единого реестра застройщиков.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Лидерство в рейтинге по-прежнему принадлежит ЖК «Белые Росы» от ГК «Точно» — 64,65 балла. На третьем месте ЖК «Рекорд» от девелопера Dogma с 56,6 балла. Четвертую и пятую строчки занимают соответственно ЖК «Патрики» от «Точно» (54,95 балла) ЖК «Все свои VIP» от СК «Семья» (53,7 балла).

Рейтинг выглядит таким образом уже несколько месяцев. Лидирующие позиции в нем не меняются. Изменения происходят в топ-20. В частности, сочинский ЖК Olivia от «Альпика Групп» поднялся на две позиции — на 14-е место (44,45 балла).

Сразу на шесть позиций поднялся ЖК «Сердце» в Краснодаре от ГК ССК (42,05 балла). Месяцем ранее комплекс не входил в топ-20.

Рейтинг рассчитан по новой методологии ЕРЗ.РФ по оценке потребительских качеств ЖК. С начала осени количество оцениваемых параметров в ней выросло до 165.

Вячеслав Рыжков

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