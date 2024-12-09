Сочинский курорт «Роза Хутор» открыл зимний сезон

Горный курорт «Роза Хутор» открыл зимний сезон 2024/2025 года. С 9 декабря возобновили работу основные канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2,3 тыс. м. Открытие горнолыжных трасс запланировано на 20 декабря при благоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор» Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Курорт предоставит отдыхающим 105 км трасс с 32 современными подъемниками. Для посетителей подготовят 52 трассы разной сложности, два сноупарка и учебные склоны. В девяти пунктах проката доступно более 4 тыс. комплектов горнолыжного снаряжения с бесплатным обслуживанием в ски-сервисах.

В новом сезоне на курорте внедряют систему Yeti.Coach на основе искусственного интеллекта. Технология использует камеры высокого разрешения для анализа техники катания и предоставления рекомендаций лыжникам.

В мобильном приложении «Роза Хутор» появилась функция отслеживания загруженности трасс и подъемников. Также вводится тариф «Приоритет» с возможностью использования фаст-трека для прохода на подъемники по выделенному коридору.

«Ъ-Сочи» писал, что 6 декабря курорт «Красная Поляна» первым в Сочи открыл горнолыжный сезон. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Сочи».

Вячеслав Рыжков