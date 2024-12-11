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Коммерсантъ FM
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IATA: выручка мирового рынка авиаперевозок в 2025 году впервые превысит $1 трлн

Вчера, 10 декабря, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выпустила прогноз по индустрии на 2025 год. Аналитики ассоциации ожидают, что общая чистая прибыль авиаперевозчиков во всем мире достигнет $36,6 млрд — это на 16% больше, чем в 2024 году. Общая выручка впервые в истории превысит $1 трлн, достигнув $1,007 трлн,— это на 4% больше, чем в 2024 году. Ожидается, что в следующем году во всем мире будет перевезено в общей сложности 5,2 млрд пассажиров, что на 6,7% больше, чем в 2024-м, и впервые выше отметки 5 млрд.

Экономисты IATA объясняют такие прогнозы продолжающимся восстановлением рынка авиаперевозок после пандемии COVID-19. Еще одним позитивным фактором стало снижение цен на нефть в текущем году, что привело к снижению цен на авиатопливо и, соответственно, повысило прибыльность операций авиакомпаний. В связи со снижением цен на нефть и авиатопливо IATA ожидает сокращения операционных издержек авиакомпаний с 28,9% в текущем году до 26,4% в 2025-м.

Почему перевозчики опасаются закрытия внутрироссийских рейсов — в материале «Полеты не заправили деньгами».

Евгений Хвостик

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