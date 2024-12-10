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Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты

И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о возобновлении социальных выплат в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого премьер-министра.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты»,— рассказал господин Бганба.

Ранее на заседании энергетического штаба глава правительства Абхазии отметил значительные расходы на оплату электроэнергии из России. Российская сторона прекратила все социальные выплаты, кроме пенсий, с ноября 2023 года, после частичной приостановки в сентябре.

С начала ноября Абхазия приобретает российскую электроэнергию для компенсации энергодефицита. Как писал «Ъ-Сочи», в соседней республике с 10 декабря 2024 года на неделю приостановят занятия в школах и детских садах в связи с дефицитом энергии. С 9 декабря в Абхазии также действует новый график отключений энергии — каждый день энергию будут отключать суммарно на 9 часов 20 минут.

Вячеслав Рыжков

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