У побережья Сочи могут сформироваться смерчи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило предупреждение по формированию смерчей на участке Магри — Веселое у берегов Сочи. Вихри над морем могут появиться в течение суток 12 и 13 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели дали жителям и туристам ряд рекомендаций. Находясь в помещении, следует плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Если есть время, укрепить крышу, освободить балкон от пожароопасных предметов. Также советуют отключить электробытовые приборы, газ.

В МЧС напомнили, что после смерча нельзя трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. Включать электричество можно только после проверки исправности электропроводки. На улице советуют обходить стороной деревья (они могли треснуть и в результате могут упасть).

«Ъ-Сочи» писал, что в горах курорта объявили предупреждение по лавиноопасности. Угроза существует на отметках выше 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Вячеслав Рыжков