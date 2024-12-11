На Кубани капитально отремонтировали более 650 многоэтажек

В Краснодарском крае завершили капитальный ремонт более 650 многоквартирных домов. Специалисты выполнили свыше 1,2 тыс. видов работ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В домах установили 108 новых лифтов и модернизировали более 50 инженерных систем. В каждом третьем здании обновили фасад, а основной объем капремонта пришелся на кровельные работы.

Всего улучшили условия проживания 53 тыс. кубанцев. Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, приоритетом для специалистов остаются строгий контроль качества работ и поддержание высоких темпов их выполнения.

В 2025 году планируется отремонтировать 648 многоквартирных домов. В программу войдут работы по обновлению инженерных систем, фасадов, кровли и замене лифтов.

Нурий Бзасежев