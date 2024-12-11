На организаторов инсценировок ДТП в Кургане завели два новых дела

Сотрудники следственного управления УМВД России по Курганской области возбудили еще два уголовных дела в отношении организаторов инсценировок ДТП по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее на четырех местных жителей завели дела по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

Сотрудники органов внутренних дел региона продолжают расследовать дополнительные преступные эпизоды.

Организаторов инсценировок ДТП задержали в конце ноября при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. По данным МВД, для реализации задуманного участники сообщества медленно двигались на нескольких автомобилях по проезжей части для создания «пробки». Это провоцировало других водителей совершать обгон в нарушение ПДД. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы), еще двоим — домашний арест. В ходе обысков полицейские изъяли у предполагаемых автоподставщиков более 20 импортных автомобилей, банковские карты, телефоны, оргтехнику, флеш-накопители, видеорегистраторы и документы.

Виталина Ярховска