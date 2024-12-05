В Кургане избрали меру пресечения четырем организаторам инсценировок ДТП

В Кургане в отношении участников преступной группы, провоцировавшей ДТП ради страховки, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Подозреваемые находятся в СИЗО либо под домашним арестом, сообщает пресс-служба правоохранительных органов. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

Сотрудники УМВД России по Курганской области при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии задержали участников организованной преступной группы, которые инсценировали несколько ДТП с целью получения страховых выплат. По данным МВД, для реализации задуманного участники сообщества медленно двигались на нескольких автомобилях по проезжей части для создания «пробки». Это провоцировало других водителей совершать обгон в нарушение ПДД. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы), еще двоим — домашний арест. В ходе обысков полицейские изъяли у участников сообщества более двадцати импортных автомобилей, банковские карты, телефоны, оргтехнику, флеш-накопители, видеорегистраторы, документы. Для расследования уголовных дел создана группа из числа наиболее опытных сотрудников СУ УМВД России по Курганской области.

Виталина Ярховска